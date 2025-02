Daniela Santos como nunca a viu! A chorar e a gritar, concorrente perde a paciência com Miguel Vicente

Daniela Santos e Miguel Vicente protagonizaram um momento de alta tensão no final da cadeira quente pós-gala deste domingo. Miguel fez umas insinuações que Daniela não gostou e a concorrente atingiu o limite, com choro e muitos gritos à mistura.

«Eu tenho um filho Miguel, eu sou uma mulher de respeito e não vou permitir que tu faças o tipo de insinuações que fizeste agora. O teu jogo é o vale tudo, mas não é comigo, não preciso disto para nada», afirmou Daniela Santos visivelmente exaltada.

A concorrente continuou: «Ele tem família, eu também tenho família. Não há mais conversas entre nós, não há mais conversas para ter contigo. Quando eu disse que tenho um doutoramento é no teu tipo de jogo, o teu tipo de jogo é um 'vale tudo' e comigo não vale tudo».

No confessionário, Miguel Vicente confessou: «Eu admito que procurei de uma forma saudável alguma reação por parte da Daniela. Eu acho que não ofendi a Daniela (...) ela deu o peso às palavras que quis».

Também no confessionário, Daniela Santos continuou a mostrar a sua revolta e no meio de lágrimas e gritos garantiu: «Se as pessoas querem ver este tipo de jogo boa sorte para os telespectadores, eu não faço parte disso. Os portugueses que votem nele, que me expulsem a mim, não vou apoiar isto nunca na minha vida, nunca!».