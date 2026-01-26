Depois da escola de dança, há uma grande novidade a caminho na vida de Daniela Santos

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos recorreu a uma publicação do Instagram para anunciar o novo projeto que tem em mãos. A professora de dança tem um projeto de eventos, onde vai realizar festas de aniversário para crianças.

O "Oleparty" é um espaço reservado para festas de aniversário, às quais Daniela Santos classifica como sendo: «diferentes, temáticas, e algumas delas obviamente com dança.», começou por explicar. Este projeto nasceu do sonho de Daniela que, em criança, sempre quis ter festas de aniversário maravilhosas e, infelizmente, nem sempre conseguiu ter.

Foi este o mote que levou a ex concorrente de reality shows, não só a criar este espaço, como também a oferecer uma festa de aniversário a uma criança que faça anos já no próximo mês. Este gesto solidário está a deixar os seguidores rendidos. Segundo Daniela, o desafio consta com os pais contarem um pouco sobre a sua história e, posteriormente será selecionada a criança com a história que parecer mais adequada para a influenciadora.

Daniela Santos gravou o vídeo de apresentação do projeto no espaço da "Oleparty", que já tem página de Instagram, embora tenha revelado também que não ia contar para já todos os detalhes.

Veja a publicação.