Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Daniela Santos viveu, este domingo, um dos dias mais felizes da sua vida. A bailarina e ex-concorrente de reality shows da TVI, inaugurou oficialmente a sua escola de dança, a muito aguardada DSDANCE, concretizando um sonho que há muito vinha a ganhar forma.

O espaço, pensado ao detalhe para receber alunos de todas as idades e níveis, foi inaugurado num ambiente de festa, emoção e muita gratidão. Familiares, amigos e admiradores da bailarina juntaram-se para celebrar um marco que simboliza anos de dedicação, esforço e amor pela dança.

No dia seguinte, Daniela recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores a emoção vivida: “Um brinde a todos por tudo e por tanto ❤️”, começou por escrever, visivelmente feliz com a concretização deste novo capítulo.

Numa publicação carregada de sentimento, a bailarina acrescentou: “Foi um dia repleto de emoção e amor, como faz sentido sempre na minha vida. Estou concretizada. A DSDANCE está oficialmente aberta! Obrigada a todos os que fazem parte deste processo e, em especial, deste dia tão importante.”

A abertura da DSDANCE marca o início de uma nova fase na vida profissional de Daniela Santos e vários fãs e amigos já reagiram nas redes sociais.