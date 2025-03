Muitas lágrimas e confissões inesperadas! Daniela Santos desaba: «Tinha medo de não conseguir lidar…»

Daniela Santos chorou muito durante o Especial desta sexta-feira.

A concorrente temeu que pudesse vir a ser traída pelo amigo, Tiago Rufino.

Daniela Santos protagonizou um momento intenso esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, no Especial do Secret Story - Desafio Final, marcado por muitas lágrimas e confissões e desabafos inesperados.

Tudo aconteceu porque Tiago Rufino manifestou a intenção de revelar o segredo da semana, dando a entender que seria o mesmo que Daniela já tinha pensado. O que Daniela não sabe, é que tudo não passou de uma missão atribuída pela Voz.

Ainda antes de saber qual o segredo ao certo em que Tiago iria apostar, Daniela mostrou-se em lágrimas na sala e fez uma confissão surpreendente.

«Eu admito, fui eu que nomeei a Joana. Já lho disse, foi a primeira pessoa com quem falei e nomeei uma pessoa que me tinha nomeado, não foi por isso, foi porque eu quis ser grata para alguém que eu achei que merecia neste jogo esta gratidão», disse, referindo-se a Tiago.

Daniela disse que não queria dizer mais nada em relação ao colega, porque queria esperar para ter a certeza de que segredo ele iria tentar revelar. Quando percebeu que não era o mesmo que o seu, Daniela voltou a desabar em lágrimas no confessionário, mas de alívio.

«O Tiago não traiu a sua confiança», afirmou a Voz. «E eu tinha tanto essa esperança», disse Daniela. «Às vezes vale a pena ter esperança», reiterou o soberano, questionando depois a concorrente se tinha «medo de confiar?».

Daniela fez então um desabafo muito emotivo: «Tinha medo de não conseguir lidar novamente com a coisa que eu menos sei na vida, que é a desilusão e a traição. Eu não terminei o meu raciocínio porque tinha esperança e não queria ser injusta. Tudo à minha volta dizia que isso ia acontecer e eu achei estranho, era mau demais», afirmou em lágrimas.

«Eu sempre disse que quando sentisse que isto pudesse acontecer eu iria pôr em causa se isto não pudesse ser uma missão e foi o que eu fiz», acrescentou a concorrente ainda muito emocionada no confessionário.

Daniela rematou: «Eu chorava por sentir que estava a ser testada e que tinha que me controlar porque já fui julgada (…) e vim para aqui com a certeza que desta vez se me fizessem o mesmo eu saberia lidar, saberia aguentar. Então o meu desafio maior foi aguentar sem ter uma reação que me pudesse prejudicar».

A concorrente acabou depois por conseguir registar a sua teoria e desvendar realmente o segredo da semana: «A música só toca quando todos os concorrentes estiverem na pista».