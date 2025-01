Tensão fora da casa! Daniela Ventura arrasa David Maurício: «Porco (...) nojento»

Daniela Ventura teceu várias acusações ao ex-namorado, David Maurício, após a sua entrada no Secret Story - Desafio Final.

Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, recorreu às redes sociais para criticar fortemente o ex-namorado, David Maurício, que entrou esta quarta-feira no Secret Story - Desafio Final.

Nas stories do Instagram, Daniela Ventura não poupou críticas a David Maurício: «Estou à espera para ver o vídeo do falecido para ver quantas vezes vão cortar as minhas imagens, porque o jogo dele foi todo à minha pala», referiu.

«Esta pessoa a dizer que nunca jogou com o Gabriel, eu tenho que dizer isto, isto é das piores mentiras. A primeira coisa que esta pessoa me disse, quando chegou cá fora, foi o quanto jogou com o Gabriel porque o Gabriel dava jogo e tempo de antena no confessionário. Eu só tenho uma coisa a dizer: porco! És porco! Eu estou parva, que porco», disse num outro storie.

Daniela Ventura mostrou «raiva» de David Maurício por ter referido na sua curva da vida do Big Brother que sofreu de violência doméstica e depois «entra lá dentro (Desafio Final) com a mesma gaja que lhe deu com o biberon na cabeça», disse, atirando: «Gente, isto é do mais nojento que há».

Mais tarde, na rede social X, (antigo Twitter), Daniela reagiu: «O nojo que sinto por esta pessoa vocês não imaginam (...) Oh miúdo cala-te, vocês afastaram-se porque tu és um porco dissimulado e disseste cá fora mal dele todos os dias. Não foi por causa da Inês».