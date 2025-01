Daniela Ventura reage à desistência de David Maurício: «Não consigo ficar feliz com a queda de alguém»

David Maurício desistiu esta segunda-feira do Secret Story - Desafio Final e a surpresa foi muita, dentro da casa e fora dela... as reações não tardaram em surgir, nomeadamente da parte de Daniela Ventura, que teve uma relação com David após os dois saírem do Big Brother 2024 em que se conheceram.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente reagiu: «Não sei o que esperam de mim enquanto pessoa, mas independentemente de tudo, não consigo ficar feliz com a queda de alguém que está visivelmente instável, emocional e mentalmente, e sei porque convivi de perto com a pessoa. Rezo por todos nós que sofremos com saúde mental de alguma forma».

De recordar que David Maurício e Daniela Ventura conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother 2024. Cá fora tentaram uma relação, mas as coisas acabaram por não resultar e os dois seguiram caminhos separados, não ficando com uma relação. Ainda hoje não se falam.

Para além de Daniela Ventura, outros colegas acabaram por se manifestar sobre o sucedido, como foi o caso de Catarina Esparteiro: «Só quem teve a oportunidade de estar lá dentro sabe… as pessoas são más e não têm noção o quanto certos comentários podem magoar o outro, claro que ninguém nos obriga a ir lá para dentro mas também não temos que ler tudo o que apetece escrever a quem não tem o mínimo de empatia!».

«Eu fui das primeiras pessoas a avisar o David que se não gerisse bem o seu tão intenso jogo poderia não correr bem… Daí eu ter estado desconfortável enquanto lá estive, pois não conseguia ser uma pessoa que não sou só para ir mais longe no jogo», sublinhou a ex-concorrente.

Catarina rematou: «A vida real é cá fora, força David porque o melhor está por vir… perdeu-se, gostassem ou não, um excelente jogador».

David Maurício, recorde-se, desistiu do Desafio Final, justificando a sua decisão: «Entrei bem. Entrei e senti que estava preparado, mas eventualmente não estava (...) prometi a pessoas muito especiais da minha vida que não ia voltar para o buraco onde já estive», disse a Cláudio Ramos.

A desistência apanhou todos de surpresa e deixou os colegas e o próprio apresentador muito comovidos, num momento intenso que marcou a noite de ontem.