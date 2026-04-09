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O que é feito de Daniela Ventura? Mostramos-lhe como tem sido a vida de uma das concorrentes mais polémicas de sempre

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Depois de ter sido expulsa do Big Brother Verão, Daniela Ventura tem estado afastada dos holofotes, mas sempre atenta a tudo o que se passa no Mundo dos reality shows. Contamos-lhe tudo.

Daniela Ventura ficou conhecida depois de participar no Big Brother 2024, reality show do qual foi finalista e conquistou o segundo lugar. Depois, a jovem entrou como convidada no Dilema e, mais recentemente, no Big Brother Verão, de onde acabou por ser expulsa. Niella é uma das ex-concorrentes mais polémicas e controversas da história dos realities em Portugal, mas ultimamente pouco se tem sabido sobre ela.

Nas redes sociais, Daniela Ventura continua a partilhar alguns registos fotográficos que mostram como tem sido a sua vida nos últimos tempos. Entre viagens, passeios, jantares, concertos e outros eventos, a jovem tem levado uma vida mais low profile depois de ter sido expulsa do Big Brother Verão. 

Mas é no Tik Tok que Niella, como é carinhosamente tratada, permanece mais ativa, e até mostra que tem estado atenta aos últimos acontecimentos do Secret Story 10. A própria tem partilhado algumas opiniões sobre o 'triângulo amoroso' Ariana, Eva e Diogo, sempre com aquela ironia, sarcasmo e sentido de humor peculiar que tanto a caracterizam.

Reality em direto?
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Pode ver aqui um dos vídeos em que Daniela Ventura comenta os acontecimentos da casa mais vigiada do País:

@niella.venn #ss10 #diogo #evaediogo #pravcs #tiktoktuga ♬ som original - sstvi10__

E pode ver aqui outro vídeo:

@niella.venn #ss10 #secretstory #pravcs #trair #tiktoktuga ♬ sonido original - user67247466854

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Daniela Ventura que preparámos para si

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