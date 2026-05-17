Está decidido: Esta é a primeira concorrente expulsa da noite no Desafio Final

A gala deste domingo do “Secret Story – Desafio Final” está ao rubro e a primeira expulsão da noite aconteceu logo no início. Daniela foi a primeira concorrente a abandonar a casa mais vigiada do país, numa noite que promete ficar marcada por mais fortes emoções e muitas surpresas.

Em risco de expulsão estavam Ana, Daniela, Luzia e Liliana, quatro mulheres que viveram dias de grande ansiedade dentro da casa. Por decisão do público, Daniela foi a escolhida para abandonar a casa do Desafio Final, tendo tido menos votos para salvar.

Mas as surpresas não ficam por aqui. Esta não é a única expulsão da noite. Ainda durante a gala de hoje, mais um concorrente abandona o “Desafio Final”, numa decisão que promete mudar completamente as dinâmicas e o rumo do jogo.

Com a reta final do programa cada vez mais próxima, cada decisão do público torna-se crucial e deixa os concorrentes cada vez mais vulneráveis. A gala segue marcada por suspense, emoção e muitas reviravoltas, por isso continue desse lado e não perca cada momento.