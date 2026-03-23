Entrou num Reality com a filha e venceu. Agora surge quase sem cabelo e as imagens impressionam

David Diamond, conhecido do público português pela sua participação — e vitória — no reality show Dilema, voltou a dar que falar, desta vez por motivos pessoais. O ex-concorrente revelou recentemente que se submeteu a um transplante capilar, partilhando com os seguidores um momento íntimo do processo através das suas redes sociais.

Num vídeo publicado nas stories do Instagram, David mostrou-se quase sem cabelo, numa fase inicial do procedimento que surpreendeu muitos fãs. O vencedor do programa demonstrou confiança e boa disposição, encarando esta mudança como um passo importante para o seu bem-estar e autoestima.

Uma semana após a intervenção, David Diamond atualizou os seguidores, revelando-se satisfeito com os primeiros resultados. Visivelmente entusiasmado, garantiu que o processo está a correr conforme esperado e não hesitou em recomendar a experiência a quem esteja a considerar uma solução semelhante.

Recorde-se que David participou no Dilema ao lado da filha, Mafalda Diamond, também ela ex-concorrente do formato. A dupla conquistou a atenção do público durante o programa, sendo David o grande vencedor dessa edição.

Agora, fora da casa e longe das câmaras do reality show, o ex-concorrente continua a partilhar momentos do seu dia a dia com os seguidores, mantendo uma relação próxima com quem o acompanhou ao longo da sua jornada televisiva.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos com as melhores imagens de David Diamond e veja em cima o vídeo partilhado pelo ex-concorrente.