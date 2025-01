Decisão inesperada: David Maurício desiste e quebra silêncio sobre a sua vida amorosa: «Estou com ela novamente»

Desistência justificada: David Maurício abandona o Desafio Final e surpreende com revelações emocionantes sobre a sua vida pessoal.

David Maurício abandona o Desafio Final e surpreende com revelações emocionantes sobre a sua vida pessoal. «Estou com ela novamente»: ex-concorrente confessa reconciliação com a mãe da filha após saída inesperada.

David Maurício surpreendeu todos ao desistir do Secret Story Desafio Final, durante o Especial desta segunda-feira, 20 de janeiro. Cláudio Ramos, partilhou o seu espanto com a decisão: «Eu fiquei muito surpreendido com esta decisão.»

A atmosfera dentro da casa tem sido marcada por confrontos, alianças e revelações inesperadas, e a saída de David Maurício marcou os concorrentes e deixou todos em lágrimas! O concorrente revelou a Cláudio Ramos: «Não ia voltar para o buraco onde já estive...»

Já na manhã desta terça-feira, dia 21, David Maurício esteve no programa Dois às 10, onde explicou os motivos da desistência e falou sobre a nova fase da sua vida pessoal: «Andava há uns dias na minha cabeça», começou por dizer, referindo-se à decisão de abandonar a competição. O ex-concorrente confessou que o desgaste emocional acumulado foi determinante: «Foi algo que me foi desgastando emocionalmente.»

No entanto, o momento mais marcante da sua entrevista foi a revelação de que se reconciliou com a mãe da sua filha: «Em novembro/dezembro, quando comecei a perceber o que tinha acontecido e que eu não estava como antes, deu-me um click e fiquei muito bem. Senti novamente uma ligação com os meus amigos, com a minha família, com a minha filha e com a mãe da minha filha, que me ajudou muito, estendeu-me a mão quando eu estava de rastos.»

David assumiu que esta reconciliação foi um ponto de viragem na sua vida e na sua decisão de deixar o programa: «Estou com ela novamente e vou ter oportunidade de explicar tudo o que aconteceu durante o programa.»

Ainda durante a entrevista, revelou que ninguém da sua família, incluindo a namorada, esperava a sua saída. David Maurício acrescentou que, após o fim do namoro com Daniela, em novembro, retomou o contacto com a mãe da filha, reforçando o vínculo familiar.

O ex-concorrente deixou claro que a sua prioridade agora é reconstruir a sua vida cá fora junto da sua familia.