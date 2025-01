David Maurício faz nova reflexão sobre desistência: «Não estava forte o suficiente»

«Cheguei a ter de pedir para ir a uma consulta de pediatria com a minha filha» - David Maurício fala sobre Daniela Ventura

«Cheguei a ter de pedir para ir a uma consulta de pediatria com a minha filha» - David Maurício fala sobre Daniela Ventura

David Maurício desistiu no Secret Story - Desafio Final na segunda-feira e esta quarta-feira, após alguns desabafos e entrevistas, partilhou nas redes sociais uma nova reflexão sobre esta sua decisão.

«Como sabem, chegou ao fim a minha estadia no SSDF por opção própria. Infelizmente ainda não estava forte o suficiente como pensava que estava e não quero voltar a um sítio onde já estive e foi difícil sair», começou por escrever na sua página de Instagram.

O ex-concorrente continuou: «Foi um orgulho poder estar mais uma vez na casa mais vigiada do país e ter-vos conseguido entreter todos os dias durante 20 dias seguidos. O vosso apoio foi, é e sempre será uma parte fundamental para continuar a poder estar bem e estar feliz com a vida».



«Espero que me possam acompanhar nesta nova etapa cheio de coisas maravilhosas que de certeza irão surgir! Gosto muito de vocês», rematou David Maurício.