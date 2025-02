Amor no ar! David Maurício partilha fotografia inédita com a namorada

Afinal, quem roubou o coração de David Maurício? Ex-concorrente faz partilha inédita com a namorada

Manuel Luís Goucha confronta David Maurício, que reatou com a mãe da filha: «Como é que se volta para alguém com quem se teve uma relação tóxica?»

David Maurício reatou relação com a mãe da filha, depois de a ter acusado de agressões

David Maurício partilhou um registo fotográfico com a namorada e mãe da filha.

O casal mostra-se muito apaixonado e cúmplice.

David Maurício, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, partilhou uma fotografia inédita com a namorada e mãe da filha.

Na sua página de Instagram, o ex-concorrente mostrou-se com ela sentada no seu colo, em clima de romance e cumplicidade, com um coração de legenda.

De recordar que David Maurício reatou a relação com a mãe da filha, depois de a ter acusado de agressões, o que justificou ter sido a sua «versão» da história numa altura em que estava magoado.

No programa «Goucha», o ex-concorrente admitiu que o passado foi ultrapassado e que ambos decidiram dar mais uma oportunidade à relação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de David Maurício.