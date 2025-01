David Maurício não quer voltar a ver Daniela Ventura: «Foi mesmo só para me fazer mal e...»

David Maurício desistiu do Secret Story – Desafio Final e já voltou à vida normal, junto da filha e da companheira. O jovem,em declarações a uma revista nacional, voltou a falar sobre a ex, Daniela Ventura. Não há futuro nem para uma amizade!

«Não procurei saber o que ela disse sobre mim, mas as coisas acabam por vir sempre ter aos meus ouvidos (...) Do que vi, 90% do que ela diz é mentira. Mas acima de tudo, estou bem resolvido, as pessoas que estão à minha volta sabem a verdade», disse à revista TV Guia.

«É uma pessoa que foi mesmo só para me fazer mal. Saiu da minha vida e não quero que volte»

David Maurício marcou presença no programa «Goucha» da TVI e fez revelações inéditas, recordando a altura em que saiu do Big Brother 2024, em que participou pela primeira vez.

O ex-concorrente, que desistiu do Secret Story - Desafio Final, confessou ter-se deslumbrado com a fama que não soube gerir: «Eu entro numa casa, anónimo, eu fico quatro meses fechado com 20 pessoas e saio conhecido. Não sabia que ia ser assim, muito sinceramente, não tinha essa noção», disse.

«Deslumbrei-me imenso. Sou novo, eu não quero que isto seja uma desculpa, mas é uma realidade, eu já disse isto, era tudo novo para mim, não sabia o que é que era isto, o que é que estava a acontecer, tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Deslumbrei-me», revelou a Manuel Luís Goucha.

Durante a entrevista, o jovem abriu também o coração sobre os desafios que enfrentou dentro e fora dos programas, incluindo a relação com Daniela Ventura e os momentos difíceis da sua vida pessoal.

Ao recordar a ligação com Daniela Ventura, David Maurício admitiu que a presença de Daniela foi essencial durante a sua participação no Dilema: «Sinto que foi uma pessoa que eu precisei de ter para conseguir estar lá, porque dava apoio, eu precisava. Baralhei tudo.»

No entanto, o jovem negou que tivessem namorado, justificando que diferenças religiosas impediram que a relação avançasse. David Maurício reconheceu que, na altura, atravessava uma fase extremamente frágil: «Eu entro muito fragilizado, já numa fase muito fragilizada da minha vida. Estava separado da minha família, dos meus amigos, e a minha relação com a minha filha não estava como eu gostaria.»

Confiança nas pessoas erradas e arrependimento

David confessou que confiou em pessoas erradas, afastando-se daqueles que o apoiaram ao longo da vida: «Percebi mais tarde que confiava em quem não devia. As pessoas que estavam comigo há 23 anos diziam que não estava bem, mas eu estava a ouvir quem não devia.»

A pressão e o vício da televisão

Ao refletir sobre as suas participações em reality shows, David Maurício foi honesto sobre o impacto da exposição mediática: «A televisão é um vício. Não vale a pena ser hipócrita. É ser falado, estar lá. E a verdade é que foi um erro gigantesco.»

A entrevista emocionou tudo e todos, com David Maurício a deixar uma mensagem de arrependimento e aprendizagem sobre as escolhas que o marcaram nos últimos anos.