Gabriel Sousa e David Maurício surgem cúmplices no jacuzzi e Cláudio Ramos não hesita em perguntar o que todos querem saber

Gabriel Sousa e David Maurício têm-se mostrado cada vez mais cúmplices e mais próximos! Os dois ex-concorrentes do Secret Story - Desafio Final, partilharam um vídeo na internet no qual surgem muito amigos dentro de um jacuzzi. O momento foi comentado por Cláudio Ramos, que rapidamente confrontou os dois.

Neste domingo, dia 2 de fevereiro, Gabriel Sousa recorreu ao instagram para partilhar um vídeo de um momento com David Maurício. Os dois dançam e cantam dentro do jacuzzi ao som da canção 'Louca', da autoria da também ex-concorrente Flávia Monteiro, artisticamente conhecida por Nufla.

«Recordar bons momentos com a música do momento. Prometido é devido», pode ler-se na descrição.

Durante a gala do passado domingo do mesmo dia, Cláudio Ramos não perdeu a oportunidade de comentar este vídeo que está a dar que falar. O apresentador começou por afirmar: «Vi um vídeo na internet do David no jacuzzi com o Gabriel. Já fizeram as pazes para sempre pelos vistos».

David Maurício não tardou em responder: «Espero que sim».

Posto isto, os ex-concorrentes acabaram todos a cantar e a dançar ao som da música da cantora. Veja aqui o momento viral: