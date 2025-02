Gabriel Sousa explica zanga com David Maurício e este desmente em direto! Veja o que aconteceu

David Maurício e Gabriel Sousa entraram no Secret Story - Desafio Final de relações cortadas. Muito aconteceu e muito se falou depois de sairem do Big Brother no ano passado, o que levou a que ficassem chateados.

Contudo, a situação resolveu-se e agora que ambos estão fora do Desafio Final, têm partilhado momentos juntos nas redes sociais que têm dado que falar.

Por isso, hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, os dois ex-concorrentes foram ao Dois às 10 para conversar com Cláudio Ramos e explicar o que de facto aconteceu e como voltaram a falar um com o outro.

«Seguiu-me e deixou de me seguir umas 15 vezes» revelou David, ao que Gabriel respondeu: «Foi como tu». David nega tê-lo feito, acusando o amigo de ter sido o único a fazê-lo.

Veja as reações:

David Maurício também falou sobre a sua atual relação amorosa com a mãe da filha, com quem reatou. Garantiu que o seu coração está numa boa fase e ficámos a saber que Gabriel Sousa se dá bem com a namorada do amigo.

Veja aqui a conversa: