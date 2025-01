Farpas à flor da pele: David Maurício lança provocação explosiva a Jéssica Galhofas: «É mais uma jogadora de Twitter» Veja a reação!

Entrada explosiva! A provocação de David Maurício a Jéssica Galhofas promete incendiar as tensões na casa – será este o início de uma rivalidade épica?

Jéssica Galhofas acaba de entrar na casa do Secret Story Desafio Final. A ex-concorrente do Big Brother 2023, assume ter uma inimizade por David Maurício e surpreendeu tudo e todos ao sair do confessionário.

A entrada de Jéssica Galhofas no Secret Story - Desafio Final não passou despercebida e já está a causar burburinho entre os concorrentes. Durante a gala de estreia, transmitida este sábado, a recém-chegada foi alvo de uma provocação direta de David Maurício, que não poupou nas palavras.

«É mais uma jogadora de Twitter», atirou David, numa reflexão ao histórico de Jéssica e à forma como ela interage com o público. A resposta de Jéssica foi rápida e certeira: «Pelo menos aprendeste alguma coisa...»

Este momento acendeu os ânimos e promete ser o início de uma relação tensa entre os dois concorrentes.