Bronca! David Maurício e Tiago Rufino em frente a frente intenso: «És um porco?»

O clima aqueceu na casa do ‘Secret Story- Desafio Final’ durante a tarde desta terça-feira, 7 de janeiro. Durante o Especial com Cláudio Ramos, os concorrentes assistiram às imagens do confronto intenso entre David Maurício e Tiago Rufino. Perceba tudo o que se passou!

Flávia e Patrícia decidiram pregar uma ‘partida’ aos colegas e sujaram os vidros e os lavatórios da casa de banho com pasta de dentes, criando o alvoroço na casa. Gabriel mostrou-se irritado ao ver a sujeira e resolveu discutir para o ar: «Porcos!».

Responsável pela limpeza desta divisão em questão, David Maurício mostrou a sua indignação e acabou mesmo por insultar os colegas, sem saber quem na verdade ‘brincadeira’: «É para os portugueses verem a sujidade, que somos todos uns porcos… Somos todos uns grandes porcos».

Indignado, decidiu então começar a limpar. Entretanto, Tiago Rufino começou a provocar o colega: «Tens que limpar e pronto David, se for vidro vais ter sempre de limpar, não podes fazer gritaria…». Ao que David respondeu visivelmente enervado com a situação: «Tiago, não me chateis a p*ta dos cornos que eu não tenho paciência».

Tudo aqueceu! Tiago Rufino continuou a provocar David Maurício: «Estou-te a ensinar, limpas aqui, ali naquele cantinho, aqui também não está bem.Tens que passar aqui, és algum porco? Estás aí a dizer que as pessoas são porcas, não sabes limpar, és um porco? Não sabes limpar? És um porco?».

Perante as palavras, David Maurício exaltou-se: «Estás-me a chamar de porco? (…) Estás a chamar-me de porco, já chamaste uma pessoa de cão, o que é tu és!? (…)».

Veja o vídeo.