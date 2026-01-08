Ex-concorrente de Reality da TVI quase fica sem perna após fazer tatuagem

Débora Dunhill, ex-concorrente do 'Love on Top', da TVI, sofreu um problema de saúde na sequência de uma tatuagem que fez numa das pernas, que quase foi amputada. A história é avançada pelo 'Correio da Manhã'.

«Nos primeiros dias achei que fosse uma reação normal. Apliquei pomadas e tentei cuidar em casa», afirmou citada pela referida publicação, que adianta que a dor começou a intensificar-se e Débora percebeu algo estava errado.

A ex-concorrente contou: «Cheguei a dormir na sala, com a perna elevada, porque não conseguia subir escadas. Precisei de ajuda para tomar banho, para comer, para tudo», de tal de forma que teve de ir ao hospital.

«Observaram a minha perna e disseram que nunca tinham visto algo assim. Numa primeira avaliação, falaram até em risco de amputação (...) Foram muitos exames e nenhum indicou presença de bactéria ou contaminação», contou ao CM. Segundo a publicação, a médica apontou para a possibilidade de Débora ter feito uma reação grave ao material utilizado na tatuagem: «A perna ficou numa condição muito séria, parecia um ferimento provocado por um acidente. Disseram que a lesão estava ao nível do osso».

«Estive praticamente dois meses em tratamento (...) Até hoje não posso remover nem retocar a tatuagem e a perna ainda não voltou ao normal», concluiu Débora Dunhill.

