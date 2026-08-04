Lembra-se desta ex-concorrente? Deu que falar no Secret Story 4, hoje dedica-se ao tarot e continua uma verdadeira brasa

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Foi uma das concorrentes mais marcantes do Secret Story 4 e, mais de uma década depois, continua a dar que falar, agora por um caminho bem diferente.

Débora Picoito foi uma das concorrentes mais faladas da quarta edição do Secret Story 4. A beleza, o romance vivido dentro da casa e a forte personalidade fizeram de Débora Picoito uma das protagonistas da edição de 2013. Hoje, mais de uma década depois, continua a despertar a atenção dos fãs, mas a sua vida tomou um rumo bem diferente.

Débora Picoito entrou no reality show da TVI com apenas 19 anos e com o segredo «Sou vítima de roubo de identidade na internet». Ao longo da sua participação, acabou por viver uma relação com Thierry Vilson, numa história que gerou muita polémica e deu origem a um dos triângulos amorosos mais comentados da edição.

Apesar da popularidade conquistada no programa, a ex-concorrente admite que a exposição televisiva acabou por lhe trazer várias dificuldades na vida profissional.

Há cerca de dois anos, Débora apostou numa nova área e passou a dedicar-se ao tarot, atividade que divulga regularmente através das redes sociais. No entanto, garante que o passado no Secret Story continua a ter impacto na forma como é vista.

Reality em direto?
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Atualmente, Débora Picoito encontra-se afastada da televisão e dedica-se sobretudo ao tarot e aos seus projetos pessoais, mantendo uma presença ativa nas redes sociais, onde continua a receber elogios pela sua imagem e transformação ao longo dos anos.

Temas: Débora Picoito Tarot Mudar de vida

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