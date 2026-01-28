Aos 19 anos entrou no Secret Story e estava a estudar para freira. Hoje não vai acreditar no que é feito dela

A vida dá muitas voltas e que o diga esta ex-concorrente do Secret Story: Delphine Gonçalves entrou na segunda edição do conhecido reality-show da TVI, em 2011, quando tinha apenas 19 anos e carregava o segredo «estou a estudar para freira».

No entanto, o destino tinha outros planos para si e ela acabou por trocar a vida religiosa por outra que nunca imaginou. Delphine apaixonou-se e casou há sete anos. Mas as surpresas não ficam por aqui: dessa relação nasceram duas meninas que são o orgulho da ex-concorrente.

Nas redes sociais, Delphine Gonçalves partilha vários registos fotográficos da sua vida atual, com o marido e as duas filhas e mostra-se grata pelo que conseguiu conquistar até aqui, mantendo o sorriso característico com que nos brindou em 2011.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Delphine Gonçalves e veja como está atualmente a ex-concorrente do Secret Story, num impressionante 'antes e depois'.