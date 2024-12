Secret Story – Desafio Final: Conheça as apresentadoras dos programas diários, com um regresso muito especial

O Secret Story - Desafio Final estreia já no próximo dia 1 de janeiro de 2025, com Cláudio Ramos aos comandos.

Já conhecemos as apresentadoras dos blocos diários do programa.

Vem aí o Secret Story – Desafio Final e com ele chegam também concorrentes surpreendentes e segredos imperdíveis escondidos na casa mais vigiada do País, que volta a abrir portas já no próximo dia 1 de janeiro de 2025, com Cláudio Ramos aos comandos.

Após o anúncio da data de estreia e do apresentador principal, ficamos a saber agora quem vai apresentar os programas diários deste Desafio Final - Última Hora, Diário, Extra e Especial - num regresso muito especial: Mafalda Castro volta à televisão, seis meses após ter sido mãe do pequeno Manel.

Num novo comunicado divulgado esta sexta-feira, a TVI informa: «Após a estreia, vai poder acompanhar diariamente os programas que lhe trazem todas as novidades do jogo e mostram tudo o que se passa na casa mais vigiada do país».

«Mafalda Castro assume o comando do “Última Hora”, Maria Botelho Moniz apresenta o “Diário” e Cláudio Ramos conduz o “Especial” após o Jornal Nacional de 2ª a 5ª feira, com Maria Botelho Moniz responsável pela emissão de 6ª feira. Ao final da noite, Marta Cardoso estará aos comandos do “Extra”. Aos sábados, “Última Hora”, “Diário” e “Extra” serão apresentados por Alice Alves», lê-se na mesma nota.

Recorde-se que TVI anunciou no passado dia 2 de dezembro que está a chegar o Secret Story - Desafio Final, que estreia logo após terminar esta edição da Casa dos Segredos: «“Secret Story - Desafio Final” estreia a 1 de janeiro, com apresentação de Cláudio Ramos», lê-se numa nota da estação.

Segundo a mesma informação, «depois do tão aguardado regresso do “Secret Story” que conquistou o público desde o primeiro momento, o início de 2025 vai ficar marcado pela estreia do “Secret Story - Desafio Final”, protagonizado por um leque de concorrentes competitivos, aguerridos e ambiciosos, bem conhecidos do público, dispostos a tudo para levarem o prémio final para casa!».

«E se os concorrentes não têm segredos para o público, a casa e a Voz estão repletos deles! Quem conseguirá decifrá-los?», concluiu a TVI na mesma nota. Por isso já sabe, fique colado ao ecrã, porque surpresas e segredos não vão faltar, com caras bem conhecidas do público.