É oficial: Vem aí o Secret Story - Desafio Final. Saiba a data de estreia e quem apresenta!

Está no ar a oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos, mas se pensa que o programa fica por aqui desengane-se. A TVI anunciou esta segunda-feira que está a chegar o Secret Story - Desafio Final, que estreia logo após terminar esta edição da Casa dos Segredos.

«“Secret Story - Desafio Final” estreia a 1 de janeiro, com apresentação de Cláudio Ramos», lê-se numa nota publicada há instantes pela estação.

Segundo a mesma informação, «Depois do tão aguardado regresso do “Secret Story” que conquistou o público desde o primeiro momento, o início de 2025 vai ficar marcado pela estreia do “Secret Story - Desafio Final”, protagonizado por um leque de concorrentes competitivos, aguerridos e ambiciosos, bem conhecidos do público, dispostos a tudo para levarem o prémio final para casa!».

«E se os concorrentes não têm segredos para o público, a casa e a Voz estão repletos deles! Quem conseguirá decifrá-los?», concluiu a TVI na mesma nota.

Por isso já sabe, fique colado ao ecrã, porque surpresas e segredos não vão faltar, com caras bem conhecidas do público.

