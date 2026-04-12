O regresso está confirmado: Já há data para o Secret Story – Desafio Final e está mais próximo do que imagina

A TVI prepara-se para voltar a abrir as portas da casa mais vigiada do país com uma edição especial de Secret Story - Desafio Final 2026, que promete reunir alguns dos concorrentes mais marcantes das últimas temporadas do universo Secret Story. A estreia está marcada para 26 de abril e promete parar tudo.

Os participantes mais carismáticos, polémicos e imprevisíveis das últimas edições regressam agora para um novo confronto, trazendo consigo histórias por resolver, rivalidades antigas e alianças que ficaram por testar. Nesta edição especial, a casa transforma-se no cenário ideal para reencontros inesperados e confrontos que prometem prender a atenção do público.

Ao longo de várias semanas, os concorrentes terão de enfrentar desafios intensos e missões cada vez mais exigentes, num jogo onde a estratégia, a capacidade de adaptação e a leitura dos adversários serão determinantes. Entre reviravoltas inesperadas e momentos de tensão, ninguém estará verdadeiramente a salvo.

Num ambiente em que unir forças pode ser a chave para sobreviver no jogo, confiar em alguém pode também revelar-se um erro fatal. Dentro da casa, cada decisão poderá mudar o rumo da competição.

Todos garantem estar preparados para enfrentar este Desafio Final. Mas há uma certeza que paira sobre a nova edição: ninguém imagina realmente o que está por vir.