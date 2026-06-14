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Revelação do primeiro finalista e uma surpresa do exterior: Saiba tudo o que vai acontecer na gala de hoje

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A gala desta noite do Secret Story – Desafio Final promete ser uma das mais intensas da edição, com o regresso de ex-concorrentes, uma expulsão iminente e a revelação do primeiro finalista desta edição.

A casa do Secret Story – Desafio Final vai voltar a ser palco de grandes emoções na gala desta noite, que promete mexer com o jogo e com as estratégias dos concorrentes.

Uma das grandes surpresas da noite será a invasão do exterior, com o regresso de três ex-concorrentes: Jéssica Jeremias (Secret Story 10), Vera Cláudia (Secret Story 9) e Daniela Santo (Secret Story 8). As antigas participantes regressam à casa para apoiar e defender a permanência das nomeadas em risco: Sara, Marisa Susana e Liliana.

Ao longo da gala, os concorrentes vão ainda disputar a conquista de “trevos”, um elemento decisivo no jogo, já que quem reunir mais, ficará mais perto de garantir um lugar na grande final.

Mas as emoções não ficam por aqui. Esta noite será também revelado o primeiro finalista desta edição do Desafio Final, num momento que promete mudar o rumo da competição e aumentar a pressão dentro da casa.

No entanto, a tensão atinge o auge com uma expulsão iminente. Sara, Marisa Susana e Liliana estão em risco e uma delas vai mesmo abandonar o jogo nesta gala decisiva.

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A noite promete, assim, fortes emoções, decisões importantes e mudanças significativas no equilíbrio da competição.

Pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão de hoje. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

MARISA SUSANA – 761 20 20 14
SARA – 761 20 20 16
LILIANA – 761 20 20 17

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