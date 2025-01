Exclusivo APP TVI Reality: Indignação toma conta da casa do Desafio Final!

Irritação e indignação. Estes são os sentimentos que marcam as últimas horas de alguns concorrentes do Secret Story – Desafio Final.

Depois do programa Especial, a Joana Diniz insurge-se com os colegas pelo estado da cozinha, acusando que "a bancada que está uma chiqueira". A concorrente exalta-se e faz um discurso em que mostra a sua indignação: “isso não vos dá nojo, mas limpar o rabiosque no chuveiro, sim!”. A Daniela é questionada pela Voz sobre ter dito que o trio de Odemira é perigoso depois de ver imagens, mas a concorrente prefere não falar. Já a Inês, destila adjetivos à Daniela e esta apenas se abana em silêncio, deixando a adversária ainda mais irritada. O João também se mostra indignado e quer saber quem é o trio Odemira, ao que a Daniela não responde, deixando o colega ainda mais irritado.

A Inês percebe, por fim, que o trio é composto por si, pelo David e pelo Gabriel. O Afonso intervém para dizer que também ouviu novidades da boca do Gabriel nas imagens, mas que apenas vai deixar no ar, não revelando do que se tratava…

