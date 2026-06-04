Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 4 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories.

Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por ditar uma nova hierarquia na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.

Logo atrás aparece João Ricardo, que assegura a segunda posição, seguido de Pedro Jorge, que completa o pódio da semana ao ocupar o terceiro lugar.

A meio da tabela encontram-se Flávia, na quarta posição, e Bruno Simão, que surge em quinto lugar. Já Afonso ocupa o sexto posto da classificação.

Nas últimas posições aparecem Marisa Susana, em sétimo lugar, Liliana, na oitava posição, e Leandro em nono, descendo bastante em comparação com a semana anterior, em que tinha ficado em oitavo lugar. O concorrente fecha assim o ranking desta semana.

Ranking de popularidade desta semana:

1.º Sara

2.º João Ricardo

3.º Pedro Jorge

4.º Flávia

5.º Bruno Simão

6.º Afonso

7.º Marisa Susana

8.º Liliana

9.º Leandro

O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.