Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

O Instagram oficial do Secret Story - Desafio Final deu a conhecer esta quinta-feira, 4 de junho, o mais recente ranking de popularidade dos concorrentes, apurado através das stories.
Depois de o público ter sido desafiado a indicar os seus concorrentes preferidos, os resultados acabaram por ditar uma nova hierarquia na casa mais vigiada do País. No topo da tabela surge Sara, que continua a reunir a preferência dos fãs e conquista o primeiro lugar da classificação.
Logo atrás aparece João Ricardo, que assegura a segunda posição, seguido de Pedro Jorge, que completa o pódio da semana ao ocupar o terceiro lugar.
A meio da tabela encontram-se Flávia, na quarta posição, e Bruno Simão, que surge em quinto lugar. Já Afonso ocupa o sexto posto da classificação.
Nas últimas posições aparecem Marisa Susana, em sétimo lugar, Liliana, na oitava posição, e Leandro em nono, descendo bastante em comparação com a semana anterior, em que tinha ficado em oitavo lugar. O concorrente fecha assim o ranking desta semana.
Ranking de popularidade desta semana:
1.º Sara
2.º João Ricardo
3.º Pedro Jorge
4.º Flávia
5.º Bruno Simão
6.º Afonso
7.º Marisa Susana
8.º Liliana
9.º Leandro
O ranking de popularidade é um dos indicadores mais acompanhados pelos fãs do programa, uma vez que permite perceber quais os concorrentes que estão a conquistar maior apoio do público à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se as próximas dinâmicas e conflitos dentro da casa serão capazes de alterar as preferências dos espectadores nos próximos dias.