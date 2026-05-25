Última hora: Há uma nova desistência e a casa do Desafio Final vai tremer

A tensão dentro da casa do Secret Story – Desafio Final está ao rubro e uma nova desistência promete abalar as horas. Nas redes sociais, os fãs do reality show da TVI multiplicam os palpites. Afinal, qual será o próximo concorrente a desistir do jogo ainda hoje?

Depois de vários momentos de grande pressão emocional, discussões intensas e ameaças de saída ao longo das últimas semanas, tudo indica que a casa mais vigiada do país perderá mais um concorrente. Recorde que, Leomarte também abandonou o programa por vontade própria e, assim, esta não será a única desistência.

A TVI já confirmou oficialmente esta desistência, resta-nos esperar pelo Especial para descobrir tudo. Os rumores são cada vez maiores e tudo indica que a dinâmica entre os concorrentes pode mudar.

Como referido anteriormente, esta não será a primeira vez que o formato enfrenta uma saída inesperada. Ao longo das várias edições do “Desafio Final”, vários concorrentes já ameaçaram desistir.