Choque total! Esta concorrente acaba de desistir do Secret Story - Desafio Final

Luzia foi a concorrente expulsa do Secret Story 10 e esta foi a reação de Ana

A casa do Secret Story – Desafio Final voltou a parar. Luzia anunciou a desistência na noite desta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, numa decisão que apanhou colegas e espectadores de surpresa.

A saída surge na sequência de sucessivos confrontos com outros concorrentes, que foram escalando de tensão ao longo dos últimos dias e alguns compromissos pessoais.

Não é a primeira vez que o Desafio Final é abalado por uma saída voluntária. Leomarte tinha já abandonado a casa a 7 de maio, tornando-se o primeiro concorrente a desistir nesta edição.