Namorado de Fanny Rodrigues denuncia episódio lamentável: «Aconteceu com os miúdos dentro do carro»

Detchi, namorado de Fanny Rodrigues, usou as redes sociais para denunciar um episódio desagradável que envolveu a ex-concorrente da Casa dos Segredos. O jovem recorreu ao Instagram no passado domingo, dia 23 de março, para relatar o sucedido e lamentar que os filhos tenham assistido a tudo.

O incidente terá ocorrido no sábado, dia 22 de março, quando Fanny Rodrigues foi ofendida em plena via pública. Detchi não ficou em silêncio e acabou por identificar e denunciar os agressores nas redes sociais, o que gerou uma onda de indignação entre os fãs do casal.

No dia seguinte, o namorado da ex-concorrente voltou a fazer uma publicação para agradecer o apoio recebido e partilhar o seu desagrado pela presença das crianças durante o episódio:

«Bem, vou aproveitar que estou aqui no parque com os miúdos para agradecer a toda a gente que nos enviou uma mensagem de força ontem, porque isto aconteceu também com os miúdos dentro do carro. O que ainda me deixa mais frustrado.», começou por dizer.

Ainda assim, Detchi quis tranquilizar os seguidores, garantindo que não houve consequências graves:

«Obrigado mesmo de coração a toda a gente que mostrou preocupação, a toda a gente que disse para irmos à polícia, a toda a gente que de alguma maneira deu o seu parecer e deu aqui uma força. Não se passou nada de grave, OK? Para além do que é expectável, daquele 'bate-boca' ontem. Espero que essas pessoas ainda tenham... ainda se faça justiça. De resto está tudo OK, está tudo fixe, está tudo cool. Beijinho. Obrigado a toda a gente», concluiu.