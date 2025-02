Não vai chegar lá, mas esta é a alcunha inacreditável e amorosa que Mafalda Castro chama a Rui Simões!

Mafalda Castro, apresentadora do Última Hora do Secret Story - Desafio Final, revelou em exclusivo ao Digital da TVI, alguns detalhes sobre o seu Dia dos Namorados perfeito! Ficámos a saber que a apresentadora e influenciadora digital prefere receber flores do que chocolates e que prefere ficar por casa e ter um date no conforto do lar, do que sair.

Mas foi quando se falou em alcunhas amorosas para a cara metade, que Mafalda fez uma afirmação surpreendente: a alcunha que tem para o namorado, Rui Simões, é... «Bicho»!

Revelou também qual é o nome do contacto de Rui no seu telemóvel! Ora veja...