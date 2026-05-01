Apagada? Diana Dora revela a verdade por trás da escolha do público: «Chegou-me uma informação»

Diana Dora foi a mais recente expulsa do Secret Story – Desafio Final e esta manhã no programa ‘Dois às 10’ da TVI falou sobre o seu percurso, curto, mas marcante.

A ex-concorrente revelou o motivo pelo qual foi escolhida pelo público como uma das mais apagadas do jogo: «Ainda soube poucas coisas, mas hoje de manhã chegou-me uma informação», começou por referir a Claudio Ramos.

«Foi uma team que disse: “não acho a Diana Dora planta, mas vamos votar nela que é para ver a reação dela dentro da casa”», adiantou a jovem de Peniche.

Diana Dora lamentou o sucedido e criticou a postura da suposta team: «Ao fazerem isso ajudaram à minha nomeação. Acho que não foi justo da parte dessas pessoas, mas cada um é que sabe».

Recorde-se que por Diana ter sido considerada pelos portugueses uma das concorrentes mais apagadas do Desafio Final – em conjunto com Bruno Simão – ficou nomeada diretamente e acabou mesmo por ser expulsa da casa.