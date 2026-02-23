As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

A Casa dos Segredos 10 abriu portas este domingo e nós mostramos-lhe os melhores momentos da gala de Estreia.

Luzia entrou na casa mais vigiada do país e descreve-se de uma forma bastante engraçada: «Tenho uma energia mercenária». A contabilista afirma que é uma «Ave rara... presa numa caverna de morcegos» e quer «Somar dinheirinho e subtrair pessoas».

Mas não ficamos por aqui... antes entrar na casa, no estúdio com Cristina Ferreira, Luzia mostrou um dos seus grandes dons e já soma mais de um milhão de visualizações no Instagram da TVI. Veja o momento:

A Gala de Estreia prosseguiu, e o inevitável aconteceu: Catarina depara-se com o seu amor... falhado! É verdade, Ricardo João teve um caso com a concorrente e ela não esperava encontrá-lo. A expressão foi notória e existe uma pergunta que não quer calar: Afinal, qual é o sentimento que prevalece entre ambos? Vamos ter de descobrir nas cenas dos próximos capítulos.

João Ricardo surpreendeu ao surgir na gala de tronco nu, num momento que rapidamente arrancou reações em estúdio. Cristina Ferreira não deixou passar a ocasião e entrou na brincadeira, comentando a escolha do visual e desafiando os restantes concorrentes. Entre risos, dirigiu-se a Hélder e perguntou se também não queria vestir-se de pugilista, à semelhança do colega, animando ainda mais o ambiente da noite.

Outro momento inesquecível da noite, foi a entrada de Pedro juntamente com Liliana. O concorrente explica o porquê da sua alcunha «Pedrão» e o estúdio inteiro desmancha-se a rir, incluindo a apresentadora.

Outra dupla que se fez notar foi Ricardo João e Ana, que se tornaram protagonistas de um dos momentos mais comentados da noite. Os dois concorrentes, sem qualquer indicação prévia da produção, ofereceram-se voluntariamente para entrar na casa como casal falso, uma decisão que ninguém estava à espera.

A concorrente Diana Dora também surpreendeu com a sua VT de apresentação e como se não bastasse a picheleira ainda mostrou o seu maior dom: cantar.

Os Segredos que a casa esconde foram outro ponto alto da noite. E pode esperar-se histórias de vida muito fortes como: «Mudei de sexo».