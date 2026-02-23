As maiores pérolas da Gala de estreia do Secret Story 10

A Casa dos Segredos 10 abriu portas este domingo e nós mostramos-lhe os melhores momentos da gala de Estreia.
Luzia entrou na casa mais vigiada do país e descreve-se de uma forma bastante engraçada: «Tenho uma energia mercenária». A contabilista afirma que é uma «Ave rara... presa numa caverna de morcegos» e quer «Somar dinheirinho e subtrair pessoas».
Mas não ficamos por aqui... antes entrar na casa, no estúdio com Cristina Ferreira, Luzia mostrou um dos seus grandes dons e já soma mais de um milhão de visualizações no Instagram da TVI. Veja o momento:
A Gala de Estreia prosseguiu, e o inevitável aconteceu: Catarina depara-se com o seu amor... falhado! É verdade, Ricardo João teve um caso com a concorrente e ela não esperava encontrá-lo. A expressão foi notória e existe uma pergunta que não quer calar: Afinal, qual é o sentimento que prevalece entre ambos? Vamos ter de descobrir nas cenas dos próximos capítulos.
Outro momento inesquecível da noite, foi a entrada de Pedro juntamente com Liliana. O concorrente explica o porquê da sua alcunha «Pedrão» e o estúdio inteiro desmancha-se a rir, incluindo a apresentadora.
Outra dupla que se fez notar foi Ricardo João e Ana, que se tornaram protagonistas de um dos momentos mais comentados da noite. Os dois concorrentes, sem qualquer indicação prévia da produção, ofereceram-se voluntariamente para entrar na casa como casal falso, uma decisão que ninguém estava à espera.
A concorrente Diana Dora também surpreendeu com a sua VT de apresentação e como se não bastasse a picheleira ainda mostrou o seu maior dom: cantar.
Os Segredos que a casa esconde foram outro ponto alto da noite. E pode esperar-se histórias de vida muito fortes como: «Mudei de sexo».