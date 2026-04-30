Incrédulos e em choque: Conheça o segundo concorrente expulso do Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final voltou a viver mais um momento decisivo e já se conhece o concorrente expulso desta noite. Diana Dora foi o nome escolhido pelo público para abandonar a casa mais vigiada do país, numa decisão revelada no Especial conduzido por Cristina Ferreira.

O ambiente dentro da casa era de grande ansiedade, com os concorrentes conscientes de que cada saída pesa cada vez mais e que ninguém quer sair na fase inicial do programa. A tensão fez-se sentir até ao último instante, numa noite marcada por emoções fortes.

Após a revelação, confirmou-se então a saída de Diana Dora, que vê assim o seu percurso terminar no Desafio Final. A despedida ficou marcada pela surpresa, tanto para o próprio/a como para os colegas, que assistiram a mais um “adeus” nesta edição.