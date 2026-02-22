Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

Diana Dora vem de Vila Nova de Gaia e chegou ao Secret Story preparada para tudo, mas ainda agora entrou e já prendeu a atenção pela sua profissão caricata: É picheleira, adora o que faz e orgulha-se de conquistar o seu lugar numa profissão maioritariamente masculina.

Mas afinal, o que é isso de ser picheleira? Segundo o dicionário da Língua Portuguesa, na definição histórica, o termo refere-se a quem trabalha com o estanho, fabricando pichéis, uma espécie de caneca com asa e tampa.

Já no contexto de Zona - o caso de Diana - picheleiro é o mesmo que canalizador. No Norte do País, o termo é sinónimo de canalizador (instalador de redes de água e gás), enquanto que no Sul predomina o uso da palavra canalizador como a conhecemos.

A jovem de 32 anos afirma que como uma grande mulher do Norte, tem sempre as palavras certas na hora certa. Divorciada, Diana é uma mãe dedicada e o maior desafio vão ser as saudades.

Vive atualmente uma relação feliz e estável. Adora cantar fado. Mulher de garra, Diana Dora é genuína, frontal e pronta para enfrentar qualquer desafio dentro da Casa.