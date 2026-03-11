«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

Diana Dora marcou presença esta manhã no programa Dois às Dez da TVI, depois de ter sido expulsa na noite de ontem do Secret Story 10. Na entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Diana Dora acabou por revelar toda a história por detrás do segredo que a fez entrar no programa: «Fui atropelada pelo metro».

Numa fase inicial das imagens do casting da ex-concorrente, Diana Dora começou por explicar o espanto que as pessoas têm quando percebem qual é a sua profissão: picheleira. As mulheres geralmente ficam muito espantadas e quando são homens, Diana Dora sente a necessidade de mudar a postura: «Quando são homens eu tento fazer uma cara de durona», explicou.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira acabou por revelar imagens inéditas do casting, no qual a ex-concorrente conta toda a história do acidente mais marcante da sua vida: «Tive um acidente quando estava a atravessar a rua que tem a linha de metro pelo meio. Fui atropelada por um e fui projetada quinze metros», começou por contar. «Fiquei por baixo do metro. Na altura deram o diagnóstico que eu poderia morrer mas lá fui acordando do coma e fui operada à coluna e à bacia», recordando assim um dos momentos mais assustadores da sua vida. Por fim, a ex-concorrente do Secret Story 10 acabou por referir que se considera uma «força da natureza, uma sobrevivente».

Ao longo do casting, Diana Dora referiu ainda que é uma pessoa de verdade e que na casa mais vigiada do país vai «regar as plantas e puxar por elas». Esta situação deu muito que falar pois a concorrente foi nomeada diretamente pelo público por a terem considerado planta e essa nomeação ditou a sua expulsão.