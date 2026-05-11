Não vai acreditar na mudança desta ex-concorrente: É professora e espalha sensualidade por onde passa

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A jovem está muito diferente e não é só a nível físico.

Diana Ferreira ficou conhecida do público em 2013, quando entrou no Secret Story 4 numa altura em que estudava Direito. Treze anos depois, a antiga concorrente apresenta uma imagem bastante diferente e continua a dar que falar nas redes sociais.

Se, durante a participação no reality show da TVI, Diana surgia com um visual marcado pelo cabelo mais escuro, atualmente aposta num tom bem mais claro, mudança que acabou por transformar significativamente a sua imagem e destacar ainda mais os seus traços.

Além da mudança visual, também a sua vida profissional seguiu um rumo diferente daquele que muitos conheciam na altura. Depois de ter estudado Direito, Diana Ferreira dedicou-se à área do desporto e é hoje professora e mestre em Educação Física.

Nas redes sociais, Diana é também influencer e partilha regularmente vários momentos do seu dia a dia, incluindo fotografias em ambientes de lazer e bem-estar, onde exibe a excelente forma física. Recentemente, voltou a captar atenções ao publicar imagens ousadas e sensuais, mostrando toda a confiança e elegância. 

Com um estilo mais sofisticado, cabelo mais claro e uma imagem cada vez mais cuidada, Diana Ferreira continua a espalhar sensualidade por onde passa e a conquistar elogios dos seguidores, mais de uma década depois da passagem pela casa mais vigiada do país.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está hoje Diana Ferreira. 

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Temas: Diana Ferreira

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