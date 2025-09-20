«Os médicos deram-me um mês de vida» Ex-concorrente do Big Brother emocionada

Diana Lopes emocionou-se ao reagir a segredo do «Secret Story 9».

«Fui diagnosticada com um linfoma» fez a comentadora recordar a sua própria luta.

A ex-concorrente do «Big Brother 2023» recorda fase em que os médicos lhe deram apenas um mês de vida.

Durante a estreia da nova temporada do «Secret Story 9», um dos segredos revelados foi «Fui diagnosticada com um linfoma». A revelação não deixou ninguém indiferente, incluindo Diana Lopes, que já recorreu às redes sociais para partilhar a sua reação sobre este segredo.

«De quem será o segredo “fui diagnosticada com um linfoma”? É que essa foi a doença que tive quando os médicos me deram 1 mês de vida. Vou chorar muito», escreveu a comentadora e ex-concorrente do «Big Brother 2023».

Recorde-se que Diana já tinha partilhado publicamente a sua dura batalha contra a doença, onde contrariou todos os prognósticos médicos e conseguiu recuperar, tornando-se um exemplo de força e resiliência.

O comentário emocionado deixou claro que a jovem reviveu momentos difíceis do seu passado, mostrando mais uma vez o impacto profundo que estas histórias têm em quem já passou pela mesma realidade.