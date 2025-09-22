Diana Lopes surge na TV quase irreconhecível e é criticada: «O que se passa com a cara?» Ela responde

Diana Lopes está de regresso aos ecrãs da TVI como comentadora da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Este sábado a ex-concorrente surgiu praticamente irreconhecível após passar por uma mudança e os fãs não perdoaram.

A jovem de 30 anos decidiu fazer um procedimento para mudar o seu sorriso, mas os seguidores do programa estranharam e não deixaram passar a mudança em branco, tecendo algumas críticas: «O que se passa com a cara da Diana Lopes?», lê-se no X (antigo Twitter).

Gente, deixem os meus dentes, deixem o “está diferente”, estou com menos 18kg, estou numa das melhores fases da minha vida, leve e feliz, e NADA do que possam dizer vai mudar aquilo que é realmente importante: o sentir-me bem comigo mesma! AH!! Estou de voltaaaaaaa! 😍 #sstvi — Diana Lopes (@dianaftlopes) September 20, 2025

Na mesma rede social, Diana Lopes respondeu: «Gente, deixem os meus dentes, deixem o 'está diferente'... Estou com menos 18 quilos, estou numa das melhores fases da minha vida, leve e feliz».

«Nada do que possam dizer vai mudar aquilo que é realmente importante: o sentir-me bem comigo mesma! Demorei quatro meses, mas fui muito consistente, mesmo com férias! Fiz muito, muito cardio duas a três vezes ao dia!», rematou.

Para além desta mudança, Diana Lopes transformou também o seu cabelo, cortando e mudando ligeiramente a cor do mesmo, ou não fosse ela uma mulher renovada e pronta para abraçar mais um desafio profissional.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Diana Lopes.

Empatia com segredo de concorrente

Na estreia da nova temporada do «Secret Story», um dos segredos revelados foi «Fui diagnosticada com um linfoma». A revelação não deixou ninguém indiferente, incluindo Diana Lopes, que recorreu às redes sociais para partilhar a sua reação sobre este segredo.

«De quem será o segredo “fui diagnosticada com um linfoma”? É que essa foi a doença que tive quando os médicos me deram 1 mês de vida. Vou chorar muito», escreveu a comentadora e ex-concorrente.

Recorde-se que Diana já tinha partilhado publicamente a sua dura batalha contra a doença, onde contrariou todos os prognósticos médicos e conseguiu recuperar, tornando-se um exemplo de força e resiliência.

O comentário emocionado deixou claro que a jovem reviveu momentos difíceis do seu passado, mostrando mais uma vez o impacto profundo que estas histórias têm em quem já passou pela mesma realidade.