As portas do Hotel do Desafio Final estão abertas: Agnes Arabela e Diana Lopes vão incendiar a Casa

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Agnes Arabela e Diana Lopes entraram no Salão de Chá e não deixaram nada por dizer. Os concorrentes assistiram a tudo da sala e ouviram todas as opiniões.

Diana e Agnes chegaram vestidas a rigor ao «Hotel do Desafio Final» e preparadas para tudo.

Agnes Arabela e Diana Lopes começaram por dar a sua opinião sobre o jogo dos concorrentes.

Agnes não deixou nada por dizer a João Ricardo referindo que já observou algumas atitudes narcisistas por parte do concorrente. Acrescentou ainda que João Ricardo não tem feito grande coisa dentro do Desafio Final. Diana Lopes elogiou o jogo de Afonso, mostrando-se surpreendida pelo que este tem demonstrado.

Agnes e Diana Lopes foram desafiadas pela Voz e por Cláudio Ramos para falar um pouco sobre Inês Morais e Margarida Castro. Diana defendeu Inês e passou-lhe uma mensagem de muita força. Disse ainda que a entrada da Margarida só veio trazer ao de cima a grande jogadora que Inês é.