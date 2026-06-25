Ganga com ganga: Este é o conjunto perfeito para dias frescos e algumas caras da TVI já o têm

A marca de moda Lady Space, criada por Diana Lopes, voltou a ganhar destaque após o lançamento de um novo conjunto de ganga que já está a dar que falar nas redes sociais.

A peça, de estilo moderno e descontraído, integra a nova coleção da marca e aposta num visual versátil, pensado para o dia a dia, mas com um toque mais arrojado que reflete a identidade da Lady Space.

O look não passou despercebido e já foi usado por Inês Morais, que partilhou o conjunto nas redes sociais e está a gerar furor.

A escolha rapidamente gerou reações entre os seguidores, que elogiaram o estilo da peça e o crescente impacto da Lady Space no universo da moda digital e entre figuras públicas.