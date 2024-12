Renata e Maycon são «alvo» de Diana Lopes: «Eu consegui descobrir uma característica que eles têm em comum, a ...»

Maycon reage a comentários de Renata «Arrependo-me de terminar com a Renata. É o que ela quer ouvir»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Renata e Maycon continuam a ser «alvo» de muitas críticas por parte dos comentadores.

No «Última Hora», deste fim de semana, o casal foi novamente tema.

A comentadora Diana Lopes mantém a mesma opinião sobre os dois e começou por dizer,

«Eu consegui descobrir uma característica que eles têm em comum, que é a falta de noção.»

Acrescentou ainda, «O Maycon coloca em dúvida a relação da Margarida e do Gonçalo quando ele devia fazer precisamente o contrário, que é seguir como exemplo».

Diana justificou a sua afirmação com o facto de que a relação entre Gonçalo e Margarida é uma «relação normal», onde existe muito amor, proteção, apoio e diálogo, ou seja, tudo o que não existe na relação de Maycon e Renata.

A comentadora do Secret Story não escondeu a sua insatisfação e indignação com o casal: «Não consigo é perceber porque é que uma relação tão estável faz-lhes tanta confusão. Mas isto, ao mesmo tempo, também acaba por nos dar a entender o comportamento do Maycon perante a relação que tinha lá dentro».

«Espelha muito aquilo que foi a relação, no sentido que, se ele coloca essa hipótese em causa, é porque ele próprio o fez ou houve a possibilidade de o fazer na própria relação. Usar alguém é uma palavra muito feia.»

Recorde-se que a relação entre Maycon e Renata já viu melhores dias. A última semana ficou marcada por inúmeras discussões entre os dois.