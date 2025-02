Diana Lopes deixou uma mensagem envenenada a Miguel Vicente: «Se não queres que joguem com as tuas fragilidades, não jogues com as dos outros»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, Diana Lopes e Agnes Arabela juntaram-se no «Salão de Chá» para dizer tudo aos concorrentes do Desafio Final.

Diana Lopes deixou uma mensagem envenenada a Miguel Vicente. A comentadora aconselhou o concorrente a não jogar com as fragilidades dos outros, quando não gosta nada que joguem com as dele.

A comentadora estava a referir-se a Iury e Sandrina e toda a situação que houve com as duas concorrentes. Miguel Vicente mostrou-se um defensor aguerrido de Sandrina contra Iury.

Miguel Vicente acredita piamente que Iury não é verdadeira com Sandrina.

«Deixou a credibilidade à porta da casa da Malveira»

Diana Lopes não se coibiu nas palavras a Miguel Vicente acusando-o de incoerência e falta de credibilidade.

Miguel Vicente não é pessoa de ficar calado quando é confrontado e respondeu a Diana Lopes. O concorrente discordou da opinião da comentadora e acrescentou ainda que não são amigos «nem nunca vão ser». Miguel Vicente fez ainda um comentário sobre uma suposta mensagem que Diana Lopes lhe terá mandado e que Diana não se importou de revelar.