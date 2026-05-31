É cantora, entrou num Reality da TVI e já tem uma filha de 10 anos que é a sua «mini versão». Veja a foto

É uma conhecida cantora portuguesa que em 2024 decidiu voltar a dar cartas num reality da TVI: 'O Dilema'. É também mãe de uma menina de 10 anos e recentemente viveu um dia particularmente especial ao celebrar o aniversário da filha.

Falamos de Diana Lucas, que através do Instagram, mostrou-se uma mãe orgulhosa e deixou uma mensagem carregada de carinho para a filha, que acaba de entrar na casa das dezenas: «Estava ansiosa pelo dia de aniversário, minha boneca 🌈 Minha crescida, meu amor bom 🤍 10», escreveu na legenda da publicação.

A partilha rapidamente reuniu inúmeras reações por parte dos seguidores, que aproveitaram para deixar mensagens de parabéns à aniversariante e elogiar a cumplicidade entre mãe e filha: «Parabéns à tua mini version (versão)», lê-se num deles.

Ao longo dos anos, Diana Lucas tem mantido a sua vida familiar relativamente resguardada, mas, em ocasiões especiais, não deixa de partilhar alguns momentos importantes com quem a acompanha. O décimo aniversário da filha foi uma dessas exceções, proporcionando aos fãs um vislumbre deste momento marcante.

A publicação acabou por conquistar os internautas, que destacaram não só a beleza da menina, mas também a emoção transmitida pela mensagem da cantora. Entre felicitações e palavras de carinho, muitos seguidores sublinharam a felicidade evidente de Diana Lucas ao celebrar mais um ano de vida da filha.

A data fica assim marcada por uma homenagem simples, mas repleta de amor, numa ocasião que certamente permanecerá na memória da família.