20 anos depois e desta vez como Instrutora, esta cara conhecida regressa à 1ª Companhia

A Base de Bucelas recebeu um novo Instrutor. Desta vez, uma mulher. Dina Pedro dispensa apresentações. A Campeã Mundial de Kickboxing e Muay Thai e ex recruta da primeira edição da 1ª Companhia está de volta!

Dina Pedro foi uma das recrutas que aceitou o desafio de entrar na 1ª Companhia, em 2005. A atleta de kickboxing e muay thai viveu a experiência na base junto de recrutas muito conhecidos do público, tais como: José Castelo Branco, Diana Chaves, Romana, Alexandre Frota, Nuno Homem de Sá, Rubim, entre outros. Arduamente, durante o curto percurso na base, Dina mostrou quais são as verdadeiras valências de uma atleta profissional.

20 anos depois, o estilo de vida de Dina Pedro mantém-se semelhante. Muito focada em formar atletas, com ainda mais conquistas a nível pessoal e profissional e com a força e resiliência de uma verdadeira recruta! Dina Pedro é oficialmente Instrutora da 1ª Companhia!

Na altura, com apenas 27 anos, a atleta já contava com dois títulos de Campeã Mundial de Kickboxing e Muay Thai, mais duas medalhas de ouro em Kickboxing e, depois de ter participado no programa, ainda conquistou o primeiro lugar do pódio como Campeã Mundial de Muay Thai. Todas estas vitórias foram nos anos compreendidos entre 1999 e 2007. Como mestre de Kickboxing e Muay Thai, Dina chegou ainda a formar vários atletas e a levá-los a competições e pódios a nível mundial.