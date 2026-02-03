Este galã do Big Brother roubou corações. Agora surge irreconhecível

Dinis Almeida aderiu à mais recente tendência das redes sociais e recuou 10 anos no tempo, até 2016. O galã do Big Brother 2026, que agitou a casa mais vigiada do País com o seu cabelo comprido e até ‘roubou o coração’ de Solange Tavares, mostrou-se numa fotografia em que aparece irreconhecível.
É que há 10 anos, Dinis Almeida ainda tinha o cabelo curto. Veja as imagens na galeria.
Dinis Almeida é de Alcobaça e é artesão. Quando entrou no Big Brother, da TVI, definia-se como um ser livre. Dormia numa carrinha que adaptou para ser a sua casa.