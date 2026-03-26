O “espírito livre” que entrou no Big Brother solteiro choca ao surgir com namorada. Completamente nua

A participação de Big Brother 2025 trouxe para a ribalta várias personalidades marcantes, mas poucas tão irreverentes como Dinis Almeida. Apresentado como um verdadeiro “espírito livre”, o ex-concorrente destacou-se dentro da casa pela sua atitude despreocupada.

Agora, já fora do reality show, Dinis volta a dar que falar — e desta vez por motivos bem mais ousados. O jovem surgiu recentemente nas redes sociais ao lado da nova namorada, num cenário paradisíaco de praia, onde a cumplicidade entre ambos é evidente.

No entanto, o que mais surpreendeu os seguidores foram as imagens partilhadas: a companheira aparece completamente nua, enquanto Dinis surge praticamente sem roupa. As fotografias, captadas num ambiente descontraído e natural, refletem o estilo de vida livre e sem filtros que o ex-concorrente sempre assumiu.

Depois de ter entrado no programa solteiro e sem grandes intenções de se envolver, esta nova fase mostra um lado diferente da sua vida. Entre liberdade, romance e alguma controvérsia, Dinis volta a provar que continua a ser uma das figuras mais imprevisíveis saídas do reality show.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Dinis Almeida.