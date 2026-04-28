Entrou no Desafio Final há 48 horas e acaba de sair: Primeiro expulso deixa todos em choque

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Conheça o primeiro concorrente a abandonar a casa do Desafio Final, por decisão do público.

O Secret Story – Desafio Final estreou há 48 horas e já teve o seu primeiro momento decisivo, com um nome que marca o arranque desta edição. Diogo Afonso é o primeiro concorrente expulso do reality show, numa decisão conhecida esta noite durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira.

Em risco de abandonar a casa estavam Leandro, Afonso Leitão, Diogo Afonso e Ariana, depois de Daniela Santo ter sido salva no Especial desta segunda-feira, escapando assim à expulsão.

O ambiente dentro da casa era de grande ansiedade, com os concorrentes conscientes de que esta seria a primeira saída e, por isso, um momento marcante no jogo. Até porque, ao contrário das tradicionais galas, foi no Especial que o público ficou a conhecer a decisão, tornando tudo ainda mais tenso.

Após a revelação, confirmou-se então a saída de Diogo Afonso, que vê assim o seu percurso terminar de forma precoce no Desafio Final. A despedida foi carregada de choque tanto para o próprio como para os colegas, que assistiram ao primeiro “adeus” desta edição. Ninguém esperava que hoje fosse noite de expulsão.

Com a primeira expulsão consumada, o jogo entra agora numa nova fase. As estratégias começam a ganhar forma, as alianças podem sofrer alterações e a pressão aumenta para todos os que permanecem na casa.

Se este foi apenas o início, tudo indica que o Desafio Final ainda tem muitas surpresas guardadas - e que cada decisão poderá mudar completamente o rumo do jogo. 

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