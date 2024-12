Juliana continua à espera das meias da Madeira... mas cá fora Diogo Afonso esclarece: «Eu não a pedi em namoro...»

Diogo Afonso esteve presente na gala do Secret Story – Casa dos Segredos e falou sobre a sua relação com Juliana, afirmando que o seu coração está livre.

Juliana continua a recordar Diogo dentro da casa, aguardando as meias da Madeira prometidas pelo ex-concorrente.

Diogo Afonso marcou presença na gala do Secret Story – Casa dos Segredos, deste domingo, 17 de novembro. O ex-concorrente foi entrevistado pela repórter digital Mafalda Oliveira para fazer um balanço das últimas semanas fora do programa.

Diogo Afonso falou sobre o estado do seu coração e explicou em que ponto ficou a relação com Juliana. «O meu coração está igual. Igual não, se calhar está um pouco diferente porque já passou muito tempo. Claro que já não estou com ela há muito tempo, continuo cá fora à espera para nós falarmos e tudo mais, mas nada de outro mundo», começou por dizer.

«Eu tive duas semanas dentro da casa, gostei de conhecer a Juliana, foi uma pessoa importante para mim lá dentro, mas em duas semanas não conseguimos conhecer uma pessoa no seu todo, claro que há umas expressões que ela faz que eu não gosto, há umas atitudes que ela tem que eu não gosto, mas isso também nos relacionamentos acontece», acrescentou o ex-concorrente.

«Se calhar, ela está a levar a nossa relação que tivemos lá dentro demasiado a sério e não foi isso que ficou combinado cá fora. Tanto que, ao contrário do Afonso ou do Marcelo, eu não pedi a Juliana em namoro. Lá está, porque sabia que estávamos numa bolha ali e queria saber como é que ia ser cá fora para, então, avançar com isso ou, por outro lado, cancelar as coisas», disse ainda Diogo Afonso, referindo que o seu coração está livre.

Na casa do Secret Story, Juliana continua à espera das meias da Madeira que Diogo Afonso lhe prometeu oferecer e faz várias referências ao ex-concorrente ao longo das últimas semanas.