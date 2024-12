Foi desta? João Ricardo e Margarida tocam no botão para desvendar segredo de Diogo Alexandre

No Secret Story - Casa dos Segredos, durante a gala, João Ricardo e Margarida tiveram direito a um buzz grátis. Os dois arriscaram no segredo de Diogo Alexandre, com o objetivo de o desvendar.

Os dois concorrentes conquistaram um pack de pistas para o segredo de Diogo Alexandre . Ao receberem quatro imagens relativas ao segredo («Sou mórmon e fiz um voto de castidade»), ambos ficam de boca aberta com o que viram. No confessionário, tentaram adivinhar...

«Já estudei num convento», este foi o palpite de Margarida e João, acreditando que o colega já «estudou para padre».

Em confronto com o concorrente, Diogo Alexandre não debateu com os colegas, ainda que tenha afirmado que esse não é o seu segredo.

Já na sala, os outros concorrentes acreditam que o segredo estará ligado a 'religião', mas sem certezas de qual a frase que forma o segredo em questão. Para Heitor, a frase era 'foi criado num convento religioso' ou 'educado numa família religiosa'.

A 'Voz' revelou que este não é o segredo de Diogo Alexandre.

Veja aqui todas as reações na casa.