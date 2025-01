Diogo Alexandre faz revelações surpreendentes sobre divórcio: «Chorei bastante...»

Diogo Alexandre revela novo projeto com uma cara bem conhecida da música: «Tenho um parceiro...»

Diogo Alexandre recordou um período menos bom da vida, em que se divorciou.

O vencedor do SS8 contou que quando começou a trabalhar menos a ficha caiu e não foi fácil.

Diogo Alexandre, o grande vencedor da oitava edição do Secret Story, fez revelações surpreendentes sobre uma fase menos positiva da sua vida, em que se divorciou. Tudo aconteceu no programa «Ano Novo, Vida Nova», que a TVI emitiu no passado dia 1 de janeiro.

Em conversa com Cristina Ferreira, o ex-concorrente garantiu que esse assunto «ficou ultrapassado», mas teve de se agarrar ao lado profissional para conseguir esquecer-se do que aconteceu. O pior foi quando começou a trabalhar menos e a ficha caiu.

«Comecei a trabalhar muito para me esquecer. Foi a forma que encontrei. Quando parei de trabalhar tanto, começaram a cair-me as coisas», contou Diogo Alexandre, acrescentando que quando isso aconteceu «chorei bastante e deitei tudo cá para fora».

Veja aqui a conversa completa com Diogo Alexandre: